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ООН выделила 1 млн долларов на устранение последствий урагана «Дориан»

05 сентября 2019 09:52
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Новости мира. ООН выделила миллион долларов на борьбу с последствиями урагана «Дориан» на Багамах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН выделила 1 млн долларов на устранение последствий урагана «Дориан»-1

Финансирование пойдёт на решение проблем с продовольствием, водой и медикаментами. Непогода нанесла островам колоссальный ущерб.

«Дориан» может стать самым мощным ураганом за всю историю США

Разрушены оказались более 13 тысяч зданий. В некоторых районах отсутствует электричество и водоснабжение.

ООН выделила 1 млн долларов на устранение последствий урагана «Дориан»-4

По последним данным, жертвами стихии стали 20 человек. Десятки местных жителей пострадали.

# Ураганы # Фотофакт

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