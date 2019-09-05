ООН выделила 1 млн долларов на устранение последствий урагана «Дориан»

Новости мира. ООН выделила миллион долларов на борьбу с последствиями урагана «Дориан» на Багамах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансирование пойдёт на решение проблем с продовольствием, водой и медикаментами. Непогода нанесла островам колоссальный ущерб.

«Дориан» может стать самым мощным ураганом за всю историю США

Разрушены оказались более 13 тысяч зданий. В некоторых районах отсутствует электричество и водоснабжение.