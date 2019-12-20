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В Португалии за несколько дней выпала месячная норма осадков

20 декабря 2019 11:48
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Новости Португалии. Португалия оказалась под ударом зимнего шторма «Эльза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии за несколько дней выпала месячная норма осадков-1

В Португалии за несколько дней выпала месячная норма осадков-3

Во многих районах объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный ветер вырвал с корнем десятки деревьев и повредил линии электропередачи. На севере страны без энергоснабжения остались тысячи граждан.

В Португалии за несколько дней выпала месячная норма осадков-6

В целях безопасности движение по реке Тахо в Лиссабоне полностью прекращено. За несколько дней во многих регионах выпала месячная норма осадков. Специалисты предупреждают о возможных наводнениях. 

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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