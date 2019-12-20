В Португалии за несколько дней выпала месячная норма осадков

Новости Португалии. Португалия оказалась под ударом зимнего шторма «Эльза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Португалии. Португалия оказалась под ударом зимнего шторма «Эльза», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во многих районах объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный ветер вырвал с корнем десятки деревьев и повредил линии электропередачи. На севере страны без энергоснабжения остались тысячи граждан.
В целях безопасности движение по реке Тахо в Лиссабоне полностью прекращено. За несколько дней во многих регионах выпала месячная норма осадков. Специалисты предупреждают о возможных наводнениях.