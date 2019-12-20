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Из-за утечки газа взорвался жилой дом в Филадельфии

20 декабря 2019 08:20
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Новости США. Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за утечки газа взорвался жилой дом в Филадельфии-1

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Взрывная волна повредила расположенные рядом строения –вспыхнул сильный пожар. Борьбу с огнём ведут несколько спасательных бригад.

Из-за утечки газа взорвался жилой дом в Филадельфии-4

Не исключается, что под обломками находятся другие люди и число жертв может возрасти.

# Взрыв # Фотофакт

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