Из-за утечки газа взорвался жилой дом в Филадельфии

Новости США. Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Взрывная волна повредила расположенные рядом строения –вспыхнул сильный пожар. Борьбу с огнём ведут несколько спасательных бригад.
Не исключается, что под обломками находятся другие люди и число жертв может возрасти.