Из-за утечки газа взорвался жилой дом в Филадельфии

Новости США. Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Взрывная волна повредила расположенные рядом строения –вспыхнул сильный пожар. Борьбу с огнём ведут несколько спасательных бригад.