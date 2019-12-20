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В Каталонии увеличат туристический налог

20 декабря 2019 09:26
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Новости Испании. Власти Каталонии планируют увеличить ставку туристического налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что за ночёвку в Барселоне в отеле категории четыре звезды туристам придётся платить на 60 центов больше, а для постояльцев пятизвездочных гостиниц платёж вырастет на евро.

В Каталонии увеличат туристический налог-1

Коснётся нововведение и пассажиров круизов. Для тех, кто будет находиться в городе менее 12 часов, ставка увеличится до 3 евро. Предполагается, что новый туристический налог, который планируют ввести уже в 2020 году, принесёт казне региона 21 миллион евро. Полученные деньги пойдут на поддержание городской инфраструктуры.

# Туризм # Фотофакт

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