В Каталонии увеличат туристический налог

Предполагается, что за ночёвку в Барселоне в отеле категории четыре звезды туристам придётся платить на 60 центов больше, а для постояльцев пятизвездочных гостиниц платёж вырастет на евро.

Коснётся нововведение и пассажиров круизов. Для тех, кто будет находиться в городе менее 12 часов, ставка увеличится до 3 евро. Предполагается, что новый туристический налог, который планируют ввести уже в 2020 году, принесёт казне региона 21 миллион евро. Полученные деньги пойдут на поддержание городской инфраструктуры.