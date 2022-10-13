В Португалии растёт число бездомных: люди не могут оплатить жильё

Доходы людей с каждым днем все больше и больше сокращаются. Зато стоимость аренды жилья уверенно идет вверх. Например, в Лиссабоне средняя зарплата – 878 евро в месяц, а аренда большинства квартир стоит более 1 000. Поэтому крыша над головой становится для португальцев роскошью. Благотворительные организации просто захлебываются от растущей волны желающих получить помощь. Тем более, что сами испытывают не лучшие времена. Они пытаются справиться с высокими ценами на энергию и продукты питания и опасаются, что не смогут помочь всем нуждающимся, так как количество пожертвований резко упало.