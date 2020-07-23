В Австралии элитные коттеджи смыло в океан

Новости Австралии. В Австралии несколько домов смыло в океан оползнями. ЧП произошло в штате Новый Южный Уэльс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные волны так разбили берега, что элитные коттеджи начали падать в воду. В общей сложности были серьёзно повреждены около 40 особняков. Из них экстренно эвакуировали жильцов, после чего отключили электричество, газ и воду.

По мнению учёных, более 11 тысяч километров береговой линии Австралии рано или поздно может оказаться под угрозой смыва.