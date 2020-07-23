В Венеции ограничат число мест в гондолах. И это из-за лишнего веса туристов

Теперь в одной лодке типа «да ноло» одновременно смогут прокатиться лишь 4 человека, а в лодках «да парада» количество мест сократится с 14 до 12.

Это связано с тем, что за последние 10-15 лет значительно увеличился вес туристов, а поскольку на борту нет весов, которые помогли бы определить максимальную нагрузку, было решено уменьшить число пассажиров. По словам гондольеров, из-за перегруза корпус гондол сильно проседает и внутрь часто заливается вода.