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В Венеции ограничат число мест в гондолах. И это из-за лишнего веса туристов

23 июля 2020 09:42
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Новости Италии. В Венеции ограничат число мест в гондолах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в одной лодке типа «да ноло» одновременно смогут прокатиться лишь 4 человека, а в лодках «да парада» количество мест сократится с 14 до 12.  

В Венеции ограничат число мест в гондолах. И это из-за лишнего веса туристов-1

Это связано с тем, что за последние 10-15 лет значительно увеличился вес туристов, а поскольку на борту нет весов, которые помогли бы определить максимальную нагрузку, было решено уменьшить число пассажиров. По словам гондольеров, из-за перегруза корпус гондол сильно проседает и внутрь часто заливается вода.   

# Необычное # Фотофакт

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