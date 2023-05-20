В Италии туристам запретили надолго останавливаться возле достопримечательностей

Так, в Барселоне запретили курить на всех пляжах. Но осторожнее всего теперь следует вести себя в курортном Аликанте. Там запретили громко передвигать кресла в уличных кафе и разговаривать на повышенных тонах в отелях. Нарушителям грозит астрономический штраф – до 30 тысяч евро. Но абсурднее всего выглядит запрет, принятый в итальянском Портофино, где путешественникам наложили табу на долгие остановки около достопримечательностей, чтобы сделать фото. За нарушение требования туристов также будут штрафовать на сумму от 70 до 275 евро.