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В Италии туристам запретили надолго останавливаться возле достопримечательностей

20 мая 2023 12:58
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Ряд европейских стран ужесточает правила пребывания в стране для туристов. Серьезнее всего к этому подошла Испания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Италии туристам запретили надолго останавливаться возле достопримечательностей-1

Так, в Барселоне запретили курить на всех пляжах. Но осторожнее всего теперь следует вести себя в курортном Аликанте. Там запретили громко передвигать кресла в уличных кафе и разговаривать на повышенных тонах в отелях. Нарушителям грозит астрономический штраф – до 30 тысяч евро. Но абсурднее всего выглядит запрет, принятый в итальянском Портофино, где путешественникам наложили табу на долгие остановки около достопримечательностей, чтобы сделать фото. За нарушение требования туристов также будут штрафовать на сумму от 70 до 275 евро. 

# Туризм # Фотофакт

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