Прямой эфир

В Польше женщина, собирая грибы, случайно убила себя

02 августа 2017 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. 64-летняя жительница Польши умерла от ранения ножом для среза грибов.

По сообщениям СМИ, местная жительница в одиночку пошла в лес, чтобы насобирать грибов. Своим родственникам она сказала, что уходит ненадолго. Менее, чем через час, женщина позвонила в службу спасения, где рассказала, где она находится и что произошло.

Оказалось, что женщина случайно ударила себя ножом в шею.

Когда спасатели приехали на место трагедии, оказалось, что женщина мертва. По словам полиции, смерть была быстрой из-за того, что порез задел артерию на шее.

Прокуратура выясняет обстоятельства и детали инцидента.

В Минской области несколько дней искали 84-летнюю пенсионерку. Она отправилась за грибами без мобильного телефона – здесь подробнее.

# Фотофакт # Происшествия в лесу

Другие новости рубрики

Все новости
У берегов турецкого Мармариса потерпело крушение туристическое судно
02 августа 2017 13:02

У берегов турецкого Мармариса потерпело крушение туристическое судно

Около 30 тысяч человек остаются без электричества в Польше в результате ураганов и поваленных деревьев
02 августа 2017 13:01

Около 30 тысяч человек остаются без электричества в Польше в результате ураганов и поваленных деревьев

60-летний китаец обстрелял консульство КНР в Лос-Анжелесе и покончил с собой
02 августа 2017 09:41

60-летний китаец обстрелял консульство КНР в Лос-Анжелесе и покончил с собой