В Красноярском крае 2 человека погибли при крушении гидросамолёта

Новости России. Два человека погибли при крушении частного гидросамолета в Красноярском крае России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через несколько секунд после взлета он по пока непонятным причинам упал на землю и загорелся.
Новости России. Два человека погибли при крушении частного гидросамолета в Красноярском крае России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через несколько секунд после взлета он по пока непонятным причинам упал на землю и загорелся.
Огонь тушили десять пожарных и три единицы спецтехники. Сейчас место падения и обломки самолета осматривают эксперты, которым предстоит выяснить причины авиакатастрофы.