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В Красноярском крае 2 человека погибли при крушении гидросамолёта

02 августа 2023 13:08
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Новости России. Два человека погибли при крушении частного гидросамолета в Красноярском крае России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через несколько секунд после взлета он по пока непонятным причинам упал на землю и загорелся.

В Красноярском крае 2 человека погибли при крушении гидросамолёта-1

Огонь тушили десять пожарных и три единицы спецтехники. Сейчас место падения и обломки самолета осматривают эксперты, которым предстоит выяснить причины авиакатастрофы.

# Авиакатастрофа # Новости России # Фотофакт

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