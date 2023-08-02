Морской беспилотный катер ВСУ попытался атаковать корабль ВМФ РФ в Чёрном море

ВС Украины предприняли очередную попытку атаковать корабль РФ, который сопровождал гражданский морской транспорт в южной части Черного моря. Об этом информирует российское оборонное ведомство, пишет ТАСС.

Официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков рассказал, что попытка нападения на плавсредство Военно-морского флота РФ была совершена в ночь на 2 августа. Катер ВСУ уничтожен российскими силами.

Во вторник, 1 августа, украинская сторона попыталась совершить атаку на гражданские транспортные суда РФ. Для этих целей также использовались безэкипажные катера. Три атаки были отражены патрульными кораблями Черного флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Все беспилотные катера ВСУ были ликвидированы огнем из штатного вооружения российских кораблей.