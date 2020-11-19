В Польше заявили об угрозе распада Евросоюза

Евросоюзу может грозить распад. Такое мнение выразил глава канцелярии премьер-министра Польши. Он подчеркнул, что страны, входящие в состав ЕС, должны относиться друг к другу как к партнерам, а не пытаться реализовать собственные инициативы за счет других государств.

Речь идет о прошедшем 16 ноября заседании постоянных представителей объединения, на котором Польша и Венгрия наложили вето на проект семилетнего бюджета ЕС. Дело в том, что в документ включили принцип верховенства права, а это значит, что страны, которые не будут его соблюдать, не получат финансирования из фонда восстановления экономики после коронавируса.

Обстановка в Польше и без того непростая. Страна охвачена акциями протеста. 18 ноября митингующие вышли на улицы Варшавы и других городов.

В Польше снова протестуют против нового законопроекта об абортах