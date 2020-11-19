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В Польше заявили об угрозе распада Евросоюза

19 ноября 2020 12:11
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Евросоюзу может грозить распад. Такое мнение выразил глава канцелярии премьер-министра Польши. Он подчеркнул, что страны, входящие в состав ЕС, должны относиться друг к другу как к партнерам, а не пытаться реализовать собственные инициативы за счет других государств.

В Польше заявили об угрозе распада Евросоюза-1

Речь идет о прошедшем 16 ноября заседании постоянных представителей объединения, на котором Польша и Венгрия наложили вето на проект семилетнего бюджета ЕС. Дело в том, что в документ включили принцип верховенства права, а это значит, что страны, которые не будут его соблюдать, не получат финансирования из фонда восстановления экономики после коронавируса.

Обстановка в Польше и без того непростая. Страна охвачена акциями протеста. 18 ноября митингующие вышли на улицы Варшавы и других городов.

В Польше снова протестуют против нового законопроекта об абортах

В Польше заявили об угрозе распада Евросоюза-4

В Польше заявили об угрозе распада Евросоюза-6

Граждане продолжают призывать правительство пересмотреть закон о запрете абортов, а также принять более существенные меры в борьбе с COVID-19. Демонстранты перекрывали дороги, блокируя движение, и требовали ухода правящей партии.

В Польше заявили об угрозе распада Евросоюза-9

Для разгона толпы полиция применила спецсредства. Задержаны несколько десятков человек.

# Международная политика # Михал Дворчик # Фотофакт # Европейский союз # Михаил Дворчик # Фотофакт

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