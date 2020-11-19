Boeing 737 MAX скоро смогут вновь перевозить пассажиров. Как изменятся эти самолёты после авиакатастроф?

Boeing 737 MAX может вернуться в небо. Возобновить в будущем эксплуатацию самолетов этой модели после нескольких авиакатастроф разрешило федеральное авиационное управление США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако для этого придется немного изменить дизайн лайнера. Кроме того, пилоты, которые будут управлять этими воздушными судами, должны будут пройти особую подготовку.