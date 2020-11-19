Boeing 737 MAX скоро смогут вновь перевозить пассажиров. Как изменятся эти самолёты после авиакатастроф?
Boeing 737 MAX может вернуться в небо. Возобновить в будущем эксплуатацию самолетов этой модели после нескольких авиакатастроф разрешило федеральное авиационное управление США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако для этого придется немного изменить дизайн лайнера. Кроме того, пилоты, которые будут управлять этими воздушными судами, должны будут пройти особую подготовку.
Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена почти два года назад. Все это время специалисты работали над устранением проблемных моментов, после чего американский регулятор сообщил, что самолет безопасен. Теперь слово за европейским.
Напомним, после катастроф в Эфиопии и Индонезии руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.