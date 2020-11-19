Прямой эфир

В Германии жители вышли на улицы, выступая против новых ограничений из-за пандемии

19 ноября 2020 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Число задержанных на акции протеста в Берлине возросло до 365 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое полицейских получили серьезные травмы в ходы стычек с демонстрантами. Их госпитализировали.

В Германии жители вышли на улицы, выступая против новых ограничений из-за пандемии-1

В Германии жители вышли на улицы, выступая против новых ограничений из-за пандемии-3

Несмотря на манифестации, закон об эпидемиологической защите населения в Германии был принят. Таким образом, власти расширили полномочия Министерства здравоохранения в плане возможных ограничительных мер при пандемии.

В Германии жители вышли на улицы, выступая против новых ограничений из-за пандемии-6

По мнению части населения, нововведения являются нарушением Конституции, поскольку ограничивают основные права и свободы граждан.

В Германии жители вышли на улицы, выступая против новых ограничений из-за пандемии-9

В Германии жители вышли на улицы, выступая против новых ограничений из-за пандемии-11

18 ноября около 10 тысяч человек вышли на улицы, выступая против законопроекта. Большинство митингующих были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Правоохранители призывали людей разойтись, однако безуспешно. Для разгона протестующих задействовали водометы и слезоточивый газ.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше снова протестуют против нового законопроекта об абортах
19 ноября 2020 08:45

В Польше снова протестуют против нового законопроекта об абортах

Александр Лукашенко поздравил князя Монако Альбера II и жителей княжества с национальным праздником
19 ноября 2020 08:24

Александр Лукашенко поздравил князя Монако Альбера II и жителей княжества с национальным праздником

Жители Франции против законопроекта о «глобальной безопасности». Какая статья их не устраивает?
18 ноября 2020 20:34

Жители Франции против законопроекта о «глобальной безопасности». Какая статья их не устраивает?