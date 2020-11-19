В Германии жители вышли на улицы, выступая против новых ограничений из-за пандемии

Новости Германии. Число задержанных на акции протеста в Берлине возросло до 365 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трое полицейских получили серьезные травмы в ходы стычек с демонстрантами. Их госпитализировали.

Несмотря на манифестации, закон об эпидемиологической защите населения в Германии был принят. Таким образом, власти расширили полномочия Министерства здравоохранения в плане возможных ограничительных мер при пандемии.

По мнению части населения, нововведения являются нарушением Конституции, поскольку ограничивают основные права и свободы граждан.