В Германии жители вышли на улицы, выступая против новых ограничений из-за пандемии

Новости Германии. Число задержанных на акции протеста в Берлине возросло до 365 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трое полицейских получили серьезные травмы в ходы стычек с демонстрантами. Их госпитализировали.
Новости Германии. Число задержанных на акции протеста в Берлине возросло до 365 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трое полицейских получили серьезные травмы в ходы стычек с демонстрантами. Их госпитализировали.
Несмотря на манифестации, закон об эпидемиологической защите населения в Германии был принят. Таким образом, власти расширили полномочия Министерства здравоохранения в плане возможных ограничительных мер при пандемии.
По мнению части населения, нововведения являются нарушением Конституции, поскольку ограничивают основные права и свободы граждан.
18 ноября около 10 тысяч человек вышли на улицы, выступая против законопроекта. Большинство митингующих были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Правоохранители призывали людей разойтись, однако безуспешно. Для разгона протестующих задействовали водометы и слезоточивый газ.