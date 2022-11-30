В Париже тысячи недовольных медиков и соцработников собрались перед зданием Минздрава

Новости Франции. Во Франции продолжаются акции протеста против роста цен и падения уровня жизни. В Париже тысячи медиков и соцработников собрались перед зданием Министерства здравоохранения, чтобы потребовать повышения зарплаты и выделения средств для лечения пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам митингующих, условия их работы продолжают ухудшаться. Отделениям не хватает денег и специалистов. А заработная плата обесценилась из-за инфляции. Манифестация прошла по призыву крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда». По словам организаторов акции, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в больницах и медико-социальных учреждениях.