Прямой эфир

В Париже тысячи недовольных медиков и соцработников собрались перед зданием Минздрава

30 ноября 2022 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции продолжаются акции протеста против роста цен и падения уровня жизни. В Париже тысячи медиков и соцработников собрались перед зданием Министерства здравоохранения, чтобы потребовать повышения зарплаты и выделения средств для лечения пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже тысячи недовольных медиков и соцработников собрались перед зданием Минздрава-1

По словам митингующих, условия их работы продолжают ухудшаться. Отделениям не хватает денег и специалистов. А заработная плата обесценилась из-за инфляции. Манифестация прошла по призыву крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда». По словам организаторов акции, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в больницах и медико-социальных учреждениях.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оползень нарушил работу крупнейшего порта Бразилии
30 ноября 2022 08:24

Оползень нарушил работу крупнейшего порта Бразилии

Около 100 мигрантов были спасены в Ла-Манше
30 ноября 2022 08:20

Около 100 мигрантов были спасены в Ла-Манше

Венгры крутят педали, чтобы зажечь огни на рождественской ёлке
30 ноября 2022 08:18

Венгры крутят педали, чтобы зажечь огни на рождественской ёлке