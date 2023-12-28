В Польше заявили о ликвидации государственных СМИ

В Польше ликвидируют государственные СМИ. Об этом заявил министр культуры и национального наследия республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято на фоне прекращения их финансирования, отметил он. Ранее президент Польши наложил вето на законопроект, который предусматривал выделение денег государственным медиа. Позже сокращение финансирования до минимума подтвердил и премьер-министр страны. Ожидается, что ликвидация ряда госкомпаний позволит провести в них реструктуризацию и не допустить увольнений.