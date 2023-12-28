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В Польше заявили о ликвидации государственных СМИ

28 декабря 2023 09:07
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В Польше ликвидируют государственные СМИ. Об этом заявил министр культуры и национального наследия республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше заявили о ликвидации государственных СМИ-1

Решение принято на фоне прекращения их финансирования, отметил он. Ранее президент Польши наложил вето на законопроект, который предусматривал выделение денег государственным медиа. Позже сокращение финансирования до минимума подтвердил и премьер-министр страны. Ожидается, что ликвидация ряда госкомпаний позволит провести в них реструктуризацию и не допустить увольнений.

# Журналистика

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