В Белом доме хотят рассмотреть мирный план Маска по Украине

Как утверждает Илон Маск, многие человеческие судьбы могли бы быть спасены, если бы был принят его план по разрешению украинского конфликта, предложенный в 2022 году. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал пост предпринимателя из США Дэвида Сакса, который сообщил, что администрация Байдена теперь хотела бы рассмотреть план Маска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал план Маска «пророссийским», и второй подвергся критике. При этом, как подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона всегда была готова к дипломатическому решению конфликта.