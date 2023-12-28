В Германии из-за масштабных наводнений прорвало дамбу недалеко от Бремена

Проводится эвакуация населения близлежащих районов. Ограничено движение общественного транспорта. Последние несколько дней в Германии не прекращаются проливные дожди. При этом метеорологи дают неутешительные прогнозы. Сообщается, что ливни будут только усиливаться. При этом ситуация в отдельных городах уже критическая. Уровень воды в Эльбе поднялся до критической отметки. Чтобы защитить Магдебург и соседние города, принято решение открыть плотину. В последний раз систему защиты от наводнений использовали 10 лет назад.