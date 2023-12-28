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Жители Аргентины возобновили масштабные протесты против реформ президента

28 декабря 2023 09:01
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На улицы аргентинской столицы снова вышли тысячи активистов. Они возобновили шествия против неоднозначных экономических реформ президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Аргентины возобновили масштабные протесты против реформ президента-1

Всеобщая конфедерация трудящихся страны считает, что новые меры негативно повлияют на зарплаты и права населения. Отметим, это уже далеко не первая демонстрация. Аргентинский лидер пообещал жестко реагировать на протесты в стране. Милей, в частности, пригрозил применением силы со стороны правоохранителей. Однако, несмотря на предупреждения, акции в столице продолжились. В этот раз жители провели митинг у Дворца правосудия. Демонстрация закончилась столкновениями с полицией.

# Акции протеста

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