В Курской области в результате обстрела ВСУ завода погиб один человек

В четверг утром, 14 сентября, в результате обстрела ВСУ спиртового завода в деревне Тёткино Курской области РФ один из рабочих погиб, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт, передает РИА Новости.

Поселок Тёткино, находящийся в районе границы Курской области, нередко бывает объектом обстрелов со стороны Украины. В этот раз погиб водитель погрузчика.

Ранее ВСУ дважды совершили налет с помощью БПЛА по Рыльску в Курской области, в результате чего была повреждена кровля административного здания. Уточнялось, что никто не пострадал.