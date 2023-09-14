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В Курской области в результате обстрела ВСУ завода погиб один человек

14 сентября 2023 10:15
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В четверг утром, 14 сентября, в результате обстрела ВСУ спиртового завода в деревне Тёткино Курской области РФ один из рабочих погиб, заявил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт, передает РИА Новости.

Поселок Тёткино, находящийся в районе границы Курской области, нередко бывает объектом обстрелов со стороны Украины. В этот раз погиб водитель погрузчика.

Ранее ВСУ дважды совершили налет с помощью БПЛА по Рыльску в Курской области, в результате чего была повреждена кровля административного здания. Уточнялось, что никто не пострадал.

# Международная политика # Роман Старовойт

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