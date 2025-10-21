Алиев сообщил о снятии Азербайджаном всех ограничений на транзит грузов в Армению

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии ограничений на транзит товаров в Армению. Об этом пишет РИА Новости.

Первым грузом стал экспорт казахстанского зерна. Заявление было сделано после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Ранее, в августа 2025 года, в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Армении, Азербайджана и США, по итогам которой был принята декларация о мирном соглашении между Ереваном и Баку. Армения также выразила готовность участвовать в проекте транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с нахичеванской автономией через свою территорию.

Фото: pixabay