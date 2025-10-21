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Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму отбывать свой 5-летний срок

21 октября 2025 11:21
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Первый случай в мировой политике. Бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму отбывать свой пятилетний срок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, сколько он пробудет за решеткой, неизвестно, так как адвокат подал ходатайство об освобождении.

Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму отбывать свой 5-летний срок-2

Впрочем, вся процедура заключения под стражу проходила довольно пышно. При выходе из дома Саркози встречала восторженная толпа его сторонников. А саму машину сопровождал полицейский кортеж с включенными сиренами. При этом условия отбывания наказания будут, мягко говоря, отличаться от обычных заключенных. Бывший президент проведет ближайшее время в камере площадью 11 квадратных метров, с окном, телевизором, душем и стационарным телефоном.

Кристоф Ингрен, адвокат экс-президента Франции Николя Саркози:
Он с огромной стойкостью смотрит в лицо этому заключению, хотя это ужасная несправедливость, грубая несправедливость, позор. Помещать его в тюрьму – это действительно позор. И наша задача – как можно скорее освободить его из-под стражи, чтобы положить конец этой ситуации.

Напомним, в сентябре Саркози приговорили к пяти годам заключения по делу о преступном сговоре при финансировании своей предвыборной кампании. Адвокат бывшего президента уверен, что его подзащитный пробудет в тюрьме максимум месяц.

# Новости Франции

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