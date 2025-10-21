Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму отбывать свой 5-летний срок

Первый случай в мировой политике. Бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму отбывать свой пятилетний срок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, сколько он пробудет за решеткой, неизвестно, так как адвокат подал ходатайство об освобождении.

Впрочем, вся процедура заключения под стражу проходила довольно пышно. При выходе из дома Саркози встречала восторженная толпа его сторонников. А саму машину сопровождал полицейский кортеж с включенными сиренами. При этом условия отбывания наказания будут, мягко говоря, отличаться от обычных заключенных. Бывший президент проведет ближайшее время в камере площадью 11 квадратных метров, с окном, телевизором, душем и стационарным телефоном.

Кристоф Ингрен, адвокат экс-президента Франции Николя Саркози:

Он с огромной стойкостью смотрит в лицо этому заключению, хотя это ужасная несправедливость, грубая несправедливость, позор. Помещать его в тюрьму – это действительно позор. И наша задача – как можно скорее освободить его из-под стражи, чтобы положить конец этой ситуации.

Напомним, в сентябре Саркози приговорили к пяти годам заключения по делу о преступном сговоре при финансировании своей предвыборной кампании. Адвокат бывшего президента уверен, что его подзащитный пробудет в тюрьме максимум месяц.