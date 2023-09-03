В Польше запретили фото- и видеосъемку из-за страха перед Россией

Польские власти запретили фото- и видеосъемку множества объектов из-за страха перед российским шпионажем. Об этом сообщил журналист INN Poland Конрад Багиньский, передает РИА Новости.

По мнению журналиста, перечень объектов, запрещенных к фотографированию, довольно длинный и имеет широкое толкование. Этот список не будет публиковаться, так как он может стать «меню» для шпионов. Фотосъемка в общественных местах может повлечь за собой проблемы с полицией. Непонятно, уточнил автор, можно ли снимать в лесу или на пляже.