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В Польше запретили фото- и видеосъемку из-за страха перед Россией

03 сентября 2023 11:10
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Польские власти запретили фото- и видеосъемку множества объектов из-за страха перед российским шпионажем. Об этом сообщил журналист INN Poland Конрад Багиньский, передает РИА Новости.

По мнению журналиста, перечень объектов, запрещенных к фотографированию, довольно длинный и имеет широкое толкование. Этот список не будет публиковаться, так как он может стать «меню» для шпионов. Фотосъемка в общественных местах может повлечь за собой проблемы с полицией. Непонятно, уточнил автор, можно ли снимать в лесу или на пляже.

# Международная политика

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