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В Швеции призвали разместить базы НАТО в своей стране

03 сентября 2023 11:02
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Лидер либеральной партии Швеции Йохан Персон заявил, что его партия является сторонником постоянного нахождения баз НАТО в стране после присоединения Королевства к Североатлантическому альянсу, пишет РИА Новости.

По его убеждению, это укрепит систему безопасности государства. Также Персон выступает за поддержание постоянного присутствия сил НАТО на территории страны в условиях мирного времени.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия обратились с заявкой на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля, а шведская заявка пока не получила одобрения со стороны Венгрии и Турции.

# Международная политика

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