Польский журналист Лукаш Важеха в своей статье для FPG24 пишет, что западные страны заблуждаются, думая, что конфликт в Украине ведет к всеобщей изоляции России, пишет РИА Новости.

Он полагает, что это является манипуляцией и ложью. Россию удалось изолировать лишь от Запада, но не от большей части мира. А миф об изолированности РФ появляется из-за распространения пропаганды.

БРИКС включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На встрече в Йоханнесбурге лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать членами альянса с 1 января 2024 года.