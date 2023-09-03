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В Польше обвинили Запад во лжи относительно изоляции России от мира из-за Украины

03 сентября 2023 11:03
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Польский журналист Лукаш Важеха в своей статье для FPG24 пишет, что западные страны заблуждаются, думая, что конфликт в Украине ведет к всеобщей изоляции России, пишет РИА Новости.

Он полагает, что это является манипуляцией и ложью. Россию удалось изолировать лишь от Запада, но не от большей части мира. А миф об изолированности РФ появляется из-за распространения пропаганды.

БРИКС включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На встрече в Йоханнесбурге лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать членами альянса с 1 января 2024 года.

# Международная политика

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