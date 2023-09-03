Минобороны РФ: над Белгородской областью ПВО сбила беспилотник ВСУ

Российскими системами ПВО сбит в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за прошедшие сутки произвели не менее семи сбрасываний взрывных устройств с дронов. При этом российским военным удалось пресечь два украинских дрона в Грайворонском районе.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Белгородская область, особенно приграничные с Украиной районы, почти ежедневно подвергаются артобстрелам и обстрелам с беспилотников. Там установлен повышенный (желтый) террористический режим.