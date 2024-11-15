В Польше задержали мэра Вроцлава

В Польше задержан мэр Вроцлава, крупнейшего города на юго-западе страны. Яцека Сутрика подозревают в покупке диплома в частном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В марте 2023 года несколько сотрудников этого вуза были задержаны за получение взяток и торговлю дипломами. Теперь и еще одному фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Сутрик стал мэром в 2018 году как независимый кандидат. Весной этого года он переизбирался во втором туре. Формально числится беспартийным. На деле его поддерживает правящая коалиция Дональда Туска.