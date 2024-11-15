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Мощный тайфун обрушился на Филиппины. Власти эвакуируют население

15 ноября 2024 06:32
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Мощный тайфун обрушился на Филиппины. В плену стихии уже крупнейший остров архипелага. Максимальная скорость ветра там достигает 60 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный тайфун обрушился на Филиппины. Власти эвакуируют население-2

Метеорологи предупреждают о новых ливнях и оползнях. Эксперты считают, что высота штормовых волн в прибрежных районах 15 ноября достигнет 3 метров. Власти уже объявили эвакуацию в наиболее пострадавших районах. Свои дома покинули 20 тысяч человек. 

Несколько дней тайфун будет бушевать на островах. Для Филиппин он стал уже пятым за последние три недели, после непогода двинется на китайский Тайвань.

# Природные катаклизмы

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