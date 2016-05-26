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В Польше вырубают Беловежскую пущу: мнение экологов

26 мая 2016 16:47
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Новости Польши. В Польше началась вырубка леса в Беловежской пуще. Такое решение власти страны объясняют экологическими соображениями. Сообщается, что причиной стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом. И теперь вырубке подлежит почти 200 тысяч квадратных метров.

Такие действия резко раскритиковали ученые и экологи. По их словам, активность короедов – естественное явление, а вырубка леса не более чем предлог. Несколько неправительственных экологических организаций направили жалобы в Еврокомиссию, отметив, что эти действия нарушают директиву ЕС. По словам авторов, решение основано не на природоохранных, а на экономических соображениях.

Ранее новый министр окружающей среды Польши Ян Шишко заявил о пропадающем впустую потенциале леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Отмечу, Беловежская пуща внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Территории, которые находятся под охраной,  расположены по обе стороны белорусско-польской границы. Массовая вырубка леса может привести к потере Беловежской пущей статуса природоохранного объекта ЮНЕСКО.  

Вадим Цинкевич, заместитель генерального директора по науке и инновационной работе научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам:
Беловежская пуща является так называемым трансграничным резерватом природы, на который распространяется решения ЮНЕСКО о признании этой территории мировым наследием. Ученые озабочены тем, что в результате этих действий, которые будут приняты в процессы вырубки чрезмерного количества деревьев, Беловежская пуща потеряет статус мирового наследия.

Наталья Минченко, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Мы намерены обратиться в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Польши с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Мы пока, к сожалению, не можем оценить, действительно ли причинен какой-то вред польской части Беловежской пущи. Если увидим, что действительно есть какие-то опасения, что у нашего трансграничного объекта могут снять этот статус (мы очень им дорожим, о Беловежской пуще знают не только на территории европейского пространства, но и на международном уровне), поэтому мы, конечно, будем принимать какие-то меры.

# Беловежская пуща # Наталья Минченко # Вадим Цинкевич

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