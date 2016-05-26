Саммит G7 в Японии: «В мировой экономике сохраняется неопределенность»

Новости Японии. Ситуацию уже в мировой экономики и меры по ее стабилизации обсуждают 26 мая в Японии. Там открылся саммит большой семерки. В частности, лидеры стран G7 затронули вопросы путей преодоления нестабильности на фондовых рынках, которая связана со снижением темпов роста ВВП Китая и низкими ценами на нефть.

Как отметил премьер-министр Японии, в связи с этим, а также из-за угрозы терроризма и миграционного кризиса в мировой экономике сохраняется неопределенность. Он также выразил мнение, что лидеры стран большой семерки должны выступить с сильным и ясным посланием относительно этих вопросов.

Ожидается, что результаты переговоров будут отражены в итоговом заявлении, которое будет принято по итогам саммита G7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.