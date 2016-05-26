Кота заподозрили в шпионаже: не мышей ловит, а работает на Европейскую комиссию

Новости Великобритании. Британский парламентарий заподозрил кота по кличке Пальмерстон в шпионаже. Животное взяли на работу в МИД королевства как главного мышелова.

Под сомнение политик поставил происхождение кота: данных о том, что он родился в Великобритании, нет, а значит, может быть лазутчиком, работающим на Европейскую комиссию.

Заявление парировал министр иностранных дел Великобритании. Пальмерстон – патриот и радеет за будущее королевства. И уж точно он не шпион. Зато хорошо ловит мышей – три грызуна только за последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.