Опубликована запись разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту

Главный редактор Медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян опубликовала текст беседы между офицерами бундесвера об атаке на Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости.

В дискуссии приняли участие Франк Грефе, Инго Герхартц, Фенске и Фростедте. Они предлагали разбить операцию на фазы и попросить Великобританию о помощи в ее планировании. Они также обсуждали возможность применения для атаки ракет Taurus и французского истребителя Rafale. При этом в разговоре они говорят, что хотят избежать прямого немецкого участия в конфликте и предлагают обучить украинцев. Офицеры также рассматривали вариант передачи Киеву спутниковых изображений и координат российских целей.