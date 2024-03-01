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Канада может отправить военных в Украину для обучения

01 марта 2024 13:15
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В Канаде рассматривается возможность направить военных для обучения солдат Украины на их территории, но подальше от фронта и как часть небоевой миссии. Об этом пишет РИА Новости.

«Это должно быть осуществлено тщательным и ограниченным образом...», – отметил министр в интервью изданию.

Подобная возможность обсуждалась и в Париже, но без единого мнения. Ранее президент Франции объявил о коалиции по поставкам ракет Украине, но при этом Германия отказалась посылать своих военных на украинскую территорию.

# Международная политика

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