Канада может отправить военных в Украину для обучения

В Канаде рассматривается возможность направить военных для обучения солдат Украины на их территории, но подальше от фронта и как часть небоевой миссии. Об этом пишет РИА Новости.

«Это должно быть осуществлено тщательным и ограниченным образом...», – отметил министр в интервью изданию.

Подобная возможность обсуждалась и в Париже, но без единого мнения. Ранее президент Франции объявил о коалиции по поставкам ракет Украине, но при этом Германия отказалась посылать своих военных на украинскую территорию.