В Польше вырастет плата за регистрацию транспорта и получение прав

После недавнего роста стоимости техосмотра власти Польши готовят новый удар по кошелькам водителей. Министерство инфраструктуры планирует резко повысить сборы за выдачу водительских удостоверений, свидетельств о регистрации и номерных знаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что новые правила вступят в силу в первом квартале 2026 года. Как заявлено, изменения необходимы в связи с ростом стоимости топлива, обслуживания и страховки. Для компенсации затрат ведомство предлагает единовременное повышение сбора на 15 %. Из-за этого существенно вырастет стоимость обычных номерных знаков, а цена персонализированных и вовсе увеличится втрое.