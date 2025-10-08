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Европе предрекают крах автомобильной промышленности

08 октября 2025 06:14
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Автопроизводители Италии и Германии потребовали от Европейской комиссии немедленно пересмотреть курс промышленной политики объединения. По их мнению, слишком быстрая перестройка Евросоюза на зеленую повестку может вызвать крах автомобильной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канцлер Германии призвал ЕС отменить запланированный запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Он отметил, что из-за снижения количества заказов на бензиновые автомобили немецкий автопром за год потерял более 100 тысяч рабочих мест. С той же проблемой столкнулась и Италия. 

# Экономический кризис

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