Прямой эфир

FT: Вэнс предупредил Зеленского по поводу атак на нефтеобъекты в Черном море

12 августа 2026 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
FT: Вэнс предупредил Зеленского по поводу атак на нефтеобъекты в Черном море-0

Вашингтон потребовал от Киева прекращения ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. Требование властям Киева предано лично вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом.

Издание располагает сведениями, что этот вопрос Вэнс и Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора 31 июля. С указанной даты подобные удары осуществлены не были, отмечается в статье. Украинские источники газеты подчеркивают, что в стране внимательно прислушиваются к партнерам из США.

Еще один источник сообщил изданию, что согласие Киева на требование Шатов связано с желанием получить от американской стороны лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
ПВО РФ за ночь уничтожила 502 украинских БПЛА над регионами страны
12 августа 2026 11:19

ПВО РФ за ночь уничтожила 502 украинских БПЛА над регионами страны

Мощные штормы и торнадо обрушились на США – есть жертвы
12 августа 2026 11:06

Мощные штормы и торнадо обрушились на США – есть жертвы

По меньшей мере 18 человек погибли в ДТП на севере Египта
12 августа 2026 08:10

По меньшей мере 18 человек погибли в ДТП на севере Египта