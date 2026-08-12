FT: Вэнс предупредил Зеленского по поводу атак на нефтеобъекты в Черном море

Вашингтон потребовал от Киева прекращения ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. Требование властям Киева предано лично вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом.

Издание располагает сведениями, что этот вопрос Вэнс и Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора 31 июля. С указанной даты подобные удары осуществлены не были, отмечается в статье. Украинские источники газеты подчеркивают, что в стране внимательно прислушиваются к партнерам из США.

Еще один источник сообщил изданию, что согласие Киева на требование Шатов связано с желанием получить от американской стороны лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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