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Передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом для Украины – Guardian

24 октября 2025 09:29
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Передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом для Украины – Guardian-0

Сохранение контроля Российской Федерации над Донбассом может стать наименее болезненным вариантом завершения конфликта для Украины, несмотря на его несправедливость. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

«Если бы конфликт закончился, например, контролем России над Донбассом, это было бы несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников, но все же лучше многих альтернатив», – говорится в публикации иностранного издания.

Президент США Дональд Трамп, по сообщениям, рекомендовал лидеру Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть территориальные уступки ради мира. По его мнению, приоритетом должно быть прекращение боевых действий, а не возвращение утраченных территорий.

Фото: pixabay

# Международная политика

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