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Павлюк: следующие два месяца в Украине будут критическими

10 мая 2024 13:51
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Следующие месяцы будут очень важными в развитии украинского конфликта. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Александр Павлюк, пишет РИА Новости со ссылкой на The Economist.

«Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца», – заявил он.

Он также отмечает, что помощь Соединенных Штатов только сейчас начала доходить до линии фронта, и Российская Федерация этим пользуется. Павлюк подчеркнул, что ВСУ испытывают недостаток не в людях, а артиллерии и бронетехнике.

Также раньше глава ВСУ Сырский уточнил, что положение войск Украины на фронте непростое. Он также добавил, что российская армия имеет значительное преимущество и активно наступает вдоль линии соприкосновения.

# Международная политика

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