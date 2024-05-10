Павлюк: следующие два месяца в Украине будут критическими

Следующие месяцы будут очень важными в развитии украинского конфликта. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Александр Павлюк, пишет РИА Новости со ссылкой на The Economist.

«Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца», – заявил он.

Он также отмечает, что помощь Соединенных Штатов только сейчас начала доходить до линии фронта, и Российская Федерация этим пользуется. Павлюк подчеркнул, что ВСУ испытывают недостаток не в людях, а артиллерии и бронетехнике.

Также раньше глава ВСУ Сырский уточнил, что положение войск Украины на фронте непростое. Он также добавил, что российская армия имеет значительное преимущество и активно наступает вдоль линии соприкосновения.