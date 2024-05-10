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Большинство жителей Парижа не хотят, чтобы Олимпиада проходила в их городе – опрос

10 мая 2024 13:39
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Власти Франции отчаянно пытаются не провалить летнюю Олимпиаду в Париже. Но чем ближе Игры, тем меньше у местных жителей остается уверенности, что они вообще состоятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном из-за нарастающих как снежный ком проблем. Впрочем, французов отмена спорт-марафона только порадовала бы.

Большинство жителей Парижа не хотят, чтобы Олимпиада проходила в их городе – опрос-1

Согласно данным последнего опроса, более половины жителей собираются уехать из столицы, пока будут проходить Олимпийские игры. На то есть ряд причин. Первая – французы боятся за свою жизнь. Они сильно сомневаются в способности властей обеспечить безопасность как самого мероприятия, так и горожан. Во-вторых: из-за серьезных проблем с транспортным сообщением, которые возникнут еще на этапе прибытия участников Олимпиады. Мэр города признала, что инфраструктура Парижа не будет готова к Играм. А уже бывший министр транспорта посоветовал местным готовиться к трудностям. Еще один побочный эффект: рекордно взлетевшая стоимость жилья. И цены продолжают расти. В результате Олимпиада сделала французскую столицу просто непригодной для жизни – именно так считают 60 % граждан.

# Олимпиада 2024

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