130 человек погибли в результате землетрясения в Цинхае

В Китае увеличилось число жертв мощного землетрясения. В списке погибших свыше 130 имен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем поисково-спасательные операции не прекращаются ни на минуту. В пострадавшем Цинхае по-прежнему разбирают завалы в надежды обнаружить пропавших без вести людей. Сотни военнослужащих и бригад медиков работают вторые сутки. Напомним, землетрясение магнитудой выше шести произошло в ночь на 19 декабря. Повреждены дома и дороги, нарушены электроснабжение и связь.