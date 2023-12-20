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130 человек погибли в результате землетрясения в Цинхае

20 декабря 2023 20:02
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В Китае увеличилось число жертв мощного землетрясения. В списке погибших свыше 130 имен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

130 человек погибли в результате землетрясения в Цинхае-1

Вместе с тем поисково-спасательные операции не прекращаются ни на минуту. В пострадавшем Цинхае по-прежнему разбирают завалы в надежды обнаружить пропавших без вести людей. Сотни военнослужащих и бригад медиков работают вторые сутки. Напомним, землетрясение магнитудой выше шести произошло в ночь на 19 декабря. Повреждены дома и дороги, нарушены электроснабжение и связь.

# Землетрясение # Новости Китая

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