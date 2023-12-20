В Египте начались переговоры о перемирии в Газе

В Египте при посредничестве Катара начались переговоры о возможном перемирии в Газе. Израиль предложил на неделю прекратить боевые действия в обмен на освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их число все еще обсуждается. Израильтяне настаивают на том, чтобы в список были включены люди старше 60 лет и те, кому необходима медицинская помощь. Правда, переговоры идут тяжело и стороны пока далеки от заключения соглашения. В основном из-за позиции боевиков ХАМАС, которые требуют взамен освободить из тюрем гораздо больше заключенных палестинцев, чем оговаривалось ранее.

Тем временем конфликт в Газе рискует выйти на новый уровень. На севере Йемена началась мобилизация для отправки бойцов в анклав. Десятки тысяч молодых людей уже пришли добровольцами, чтобы обучиться военному ремеслу. Это грозит новыми жертвами, в том числе среди мирного населения. Количество погибших с обеих сторон уже приближается к 20 тысячам. Палестина обратилась в Международный уголовный суд в связи с действиями Израиля в Газе.