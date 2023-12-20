Генпрокуратура Германии намерена изъять российские активы на 720 млн евро

Генеральная прокуратура ФРГ намерена изъять часть российских активов на сумму более 720 миллионов евро, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Так, Генпрокуратурой Германии была осуществлена подача обращения в суд Франкфурта-на-Майне о конфискации российских активов с целью пополнения ими государственного бюджета.

В заявлении ведомства говорится, что причиной для изъятия средств на «счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более €720 млн» является попытка нарушения эмбарго.