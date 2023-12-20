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Генпрокуратура Германии намерена изъять российские активы на 720 млн евро

20 декабря 2023 14:12
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Генеральная прокуратура ФРГ намерена изъять часть российских активов на сумму более 720 миллионов евро, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Так, Генпрокуратурой Германии была осуществлена подача обращения в суд Франкфурта-на-Майне о конфискации российских активов с целью пополнения ими государственного бюджета.

В заявлении ведомства говорится, что причиной для изъятия средств на «счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более €720 млн» является попытка нарушения эмбарго.

# Международная политика

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