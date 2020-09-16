Прямой эфир

В Польше протестуют против нового закона о защите животных

16 сентября 2020 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польские аграрии вышли на акцию протеста против нового закона о защите животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Недовольные представители меховой промышленности собрались в Варшаве у штаб-квартиры партии «Закон и справедливость», которая подготовила законопроект.  

В Польше протестуют против нового закона о защите животных-1

В Польше протестуют против нового закона о защите животных-3

Документ, который в скором времени может вступить в силу, включает запрет на разведение пушных зверей, использование животных в развлекательных и зрелищных целях. Также проект предполагает учреждение Совета по делам животных. Орган должен будет подавать годовые отчеты о благополучии четвероногих.  

В Польше протестуют против нового закона о защите животных-6

Однако протестующие уверены, что новые правила нанесут ущерб сельскому хозяйству, окажут негативное влияние на фермы и ухудшат финансовое положение фермеров.   

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вторую неделю под землёй на глубине 15 тысяч метров. В Кривом Роге шахтёры продолжают забастовку
16 сентября 2020 12:21

Вторую неделю под землёй на глубине 15 тысяч метров. В Кривом Роге шахтёры продолжают забастовку

В Польше более 5 тысяч учителей уволились из школ
16 сентября 2020 09:40

В Польше более 5 тысяч учителей уволились из школ

Королева Великобритании не будет главой Барбадоса с 2021 года
16 сентября 2020 09:29

Королева Великобритании не будет главой Барбадоса с 2021 года