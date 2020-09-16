В Польше протестуют против нового закона о защите животных

Недовольные представители меховой промышленности собрались в Варшаве у штаб-квартиры партии «Закон и справедливость», которая подготовила законопроект.

Новости Польши. Польские аграрии вышли на акцию протеста против нового закона о защите животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ, который в скором времени может вступить в силу, включает запрет на разведение пушных зверей, использование животных в развлекательных и зрелищных целях. Также проект предполагает учреждение Совета по делам животных. Орган должен будет подавать годовые отчеты о благополучии четвероногих.