Прямой эфир

Королева Великобритании не будет главой Барбадоса с 2021 года

16 сентября 2020 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Королева Великобритании Елизавета II с 2021 года не будет главой Барбадоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На открытии осенней сессии местного парламента генерал-губернатор острова заявила, что уже в 2021 году Барбадос официально станет республикой.  

Королева Великобритании не будет главой Барбадоса с 2021 года-1

По мнению политика, пришло время оставить позади колониальное прошлое и избрать собственного главу государства.  

Напомним, Барбадос обрел независимость в 1966 году. Законодательная власть здесь принадлежит парламенту, однако главой государства все еще является Королева Великобритании, представленная на острове генерал-губернатором.  

# Международная политика # Елизавета II # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Орегоне из-за лесных пожаров погибли более 20 человек, объявлен режим ЧП
16 сентября 2020 09:25

В Орегоне из-за лесных пожаров погибли более 20 человек, объявлен режим ЧП

Из-за пандемии мировой туристический поток сократился на 65 % в первом полугодии 2020 года
16 сентября 2020 09:23

Из-за пандемии мировой туристический поток сократился на 65 % в первом полугодии 2020 года

В Новой Зеландии на переезде столкнулись поезд и школьный автобус
16 сентября 2020 09:07

В Новой Зеландии на переезде столкнулись поезд и школьный автобус