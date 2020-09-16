Королева Великобритании не будет главой Барбадоса с 2021 года

Королева Великобритании Елизавета II с 2021 года не будет главой Барбадоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На открытии осенней сессии местного парламента генерал-губернатор острова заявила, что уже в 2021 году Барбадос официально станет республикой.
По мнению политика, пришло время оставить позади колониальное прошлое и избрать собственного главу государства.
Напомним, Барбадос обрел независимость в 1966 году. Законодательная власть здесь принадлежит парламенту, однако главой государства все еще является Королева Великобритании, представленная на острове генерал-губернатором.