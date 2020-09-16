Королева Великобритании не будет главой Барбадоса с 2021 года

Королева Великобритании Елизавета II с 2021 года не будет главой Барбадоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На открытии осенней сессии местного парламента генерал-губернатор острова заявила, что уже в 2021 году Барбадос официально станет республикой.