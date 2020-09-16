В Польше более 5 тысяч учителей уволились из школ

Новости Польши. Из польских школ массово увольняются учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше 5 тысяч педагогов не вернулись на рабочие места в начале учебного года.

Только в столичном регионе открыты несколько тысяч вакансий, однако желающих трудоустроиться нет.

Один из местных каналов провел опрос среди преподавателей, чтобы узнать, почему в школах происходит такая утечка кадров. Как выяснилось, большинство учителей боятся заразиться коронавирусом. Около 22 % опрошенных напуганы хаосом и неопределенностью из-за того, что на рабочих местах приходится приспосабливаться к новым условиям. Еще 20 % респондентов не могут смириться с низким уровнем гигиены в учебных заведениях.