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В Польше более 5 тысяч учителей уволились из школ

16 сентября 2020 09:40
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Новости Польши. Из польских школ массово увольняются учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше 5 тысяч педагогов не вернулись на рабочие места в начале учебного года.  

Только в столичном регионе открыты несколько тысяч вакансий, однако желающих трудоустроиться нет.  

Один из местных каналов провел опрос среди преподавателей, чтобы узнать, почему в школах происходит такая утечка кадров. Как выяснилось, большинство учителей боятся заразиться коронавирусом. Около 22 % опрошенных напуганы хаосом и неопределенностью из-за того, что на рабочих местах приходится приспосабливаться к новым условиям. Еще 20 % респондентов не могут смириться с низким уровнем гигиены в учебных заведениях.  

# Коронавирус # Фотофакт

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