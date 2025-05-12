В Польше приняли решение закрыть генконсульство РФ в Кракове

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о прекращении деятельности российского консульства в Кракове, объяснив это тем, что российские спецслужбы причастны к диверсии в торговом центре на улице Марывильской. Об этом пишет РИА Новости.

В минувшем году пожар уничтожил здание полностью, и польские власти начали проверку возможной связи России с этим инцидентом.

В воскресенье премьер-министр Дональд Туск заявил, что поджог был устроен российскими спецслужбами и некоторые подозреваемые уже арестованы.