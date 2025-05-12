Золотовалютные резервы Беларуси обновили исторический максимум

Достижение рекордного уровня обеспечено в первую очередь увеличением резервов в иностранной валюте более чем на полмиллиарда долларов на фоне роста предложения валюты на внутреннем рынке. Положительную роль сыграл и рост мировых цен на золото. С начала года золотовалютные резервы выросли более чем на 22%.