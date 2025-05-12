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Золотовалютные резервы Беларуси обновили исторический максимум

12 мая 2025 10:38
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Золотовалютные резервы Беларуси обновили исторический максимум. Сейчас они составляют 10 миллиардов 942 миллиона долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотовалютные резервы Беларуси обновили исторический максимум-2

Достижение рекордного уровня обеспечено в первую очередь увеличением резервов в иностранной валюте более чем на полмиллиарда долларов на фоне роста предложения валюты на внутреннем рынке. Положительную роль сыграл и рост мировых цен на золото. С начала года золотовалютные резервы выросли более чем на 22%.

# Национальный банк Республики Беларусь

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