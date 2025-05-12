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Экс-спикер Рады: Зеленский соврал, обещав доходы от ресурсов детям Украины

12 мая 2025 11:03
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Экс-спикер Рады: Зеленский соврал, обещав доходы от ресурсов детям Украины-0

Законопроект «Об экономическом паспорте» был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы доходы от добычи полезных ископаемых направлялись на нужды украинских детей, однако бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заметил, что вместо этого средства направляются иностранцам. Об этом пишет ТАСС.

Целью проекта было накопление рентных платежей для детей, рожденных в Украине, для их будущего образования или жилья. 
1 мая Кабинет министров Украины обнародовал информацию о раскритикованном соглашении с США о недрах из-за возможной потери экономической суверенности и отсутствия гарантий безопасности, что привело к недовольству депутатов из-за отсутствия дополнительных документов.

Верховная рада, несмотря на возражения, в присутствии представителя США одобрила сделку, после того как президент Дональд Трамп заявил о последствиях отказа от соглашения.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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