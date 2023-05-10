В Польше переименовали Калининград

Полякам порекомендовали не употреблять русскоязычное название Калининграда. Вместо этого в польском государственном ведомстве по стандартизации географических наименований предлагают жителям страны применять название Крулевец, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Interia.

На 125-м заседании Комиссии по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша было постановлено рекомендовать для обозначения города Калининграда исключительно польское название Крулевец и при этом отказаться от употребления русского названия Калининград.

В соответствии с распоряжением, которое уже вступило в силу, отныне жителям Польши советуют именовать регион Крулевецкая область вместо Калининградская область. В Польше пояснили это решение стремлением бороться с русским миром.