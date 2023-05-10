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В Швейцарии прошли крупнейшие за 30 лет военные учения

10 мая 2023 09:28
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В Швейцарии прошли военные учения, самые масштабные за 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре тысячи солдат совершенствовали навыки, отрабатывали защиту от условного противника и тестировали технику.  

В Швейцарии прошли крупнейшие за 30 лет военные учения-1

Учения прошли на фоне усиления давления со стороны Запада, который требует от Швейцарии снять запрет на экспорт оружия в зоны боевых действий. Напомним, долгое время страна придерживалась нейтралитета в украинском вопросе.  

# Военные учения # Новости Швейцарии # Фотофакт

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