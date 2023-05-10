В Швейцарии прошли крупнейшие за 30 лет военные учения

В Швейцарии прошли военные учения, самые масштабные за 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре тысячи солдат совершенствовали навыки, отрабатывали защиту от условного противника и тестировали технику.
В Швейцарии прошли военные учения, самые масштабные за 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре тысячи солдат совершенствовали навыки, отрабатывали защиту от условного противника и тестировали технику.
Учения прошли на фоне усиления давления со стороны Запада, который требует от Швейцарии снять запрет на экспорт оружия в зоны боевых действий. Напомним, долгое время страна придерживалась нейтралитета в украинском вопросе.